شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم بشأن الإشارات المرورية.. تشمل 4 فئات يجب الالتزام بها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 – فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالإشارات المرورة، والتي تساهم في تعزيز مستوى السلامة المرورية. وأوضح المرور، في غريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإشارات المرورية تشمل ما يلي: – الإشارات الإرشادية – الإشارات التنظيمية Advertisements – إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة – الإشارات التحذيرية

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