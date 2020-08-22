وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن قوات الجيش الأمريكي أدخلت رتلاً مؤلفاً من 50 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي. وأشارت المصادر إلى أن الرتل يضم أيضاً شاحنات وصهاريج ونفط وناقلات يرافقها عدد من المدرعات. وأدخلت قوات الجيش الأمريكي خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق، بحسب الوكالة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يدخل 50 آلية محملة بعتاد عسكري إلى قواعده بريف الحسكة... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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