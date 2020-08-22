الكاظمي يصل إلى البصرة برفقة وزير الداخلية

وكان الكاظمي وصل، عصر اليوم، إلى بغداد قادماً من الولايات المتحدة بعد زيارة رسمية، بحسب ما ذكر الموقع.

وخرجت عصر أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديداً بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، وأقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.

© Sputnik . Sergei Pyatkov

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، أن المئات من المحتجين اقتحموا مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، وأضرموا النار به، رغم محاولات القوات الأمنية في تفريقهم.

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واتجه المحتجون نحو مبنى مجلس محافظة البصرة، في مركز المحافظة، وأضرموا النار به، ما أسفر عن احتراقه بالكامل، تنديدا بعمليات الاغتيال المتفاقمة التي طالت أبرز الناشطين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بفرض العمل والخدمات.

وفرقت القوات الأمنية المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقال العشرات منهم.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في البصرة بعد اغتيال الطبيبة الاختصاصية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب، في هجوم مسلح استهدفها مع 3 نساء كن معها في سيارتها، الأربعاء الماضي.

وقبل الناشطة ريهام، اغتيل الناشط البصري البارز، تحسين الشحماني، على يد مسلحين مجهولين أطلقوا عليه 21 رصاصة، يوم الجمعة الماضي 14 أغسطس/آب الجاري.