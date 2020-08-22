هل يتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات إسرائيلية رابعة؟

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وأفادت القناة أن شخصيات من المعارضة تضغط على وزير الدفاع، بيني غانتس، للعمل ضد اتفاق الائتلاف الحاكم، والإطاحة بالحكومة في حالة عدم التصديق على الميزانية، وذلك قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي يتم بعده حل الكنيست تلقائيا، وهو الاثنين المقبل.
ويتمسك حزب "الليكود" الحاكم بشرطه حول إقرار الميزانية لعام واحد، في حين يطالب "أزرق - أبيض" بتمريرها لعامين، وبأنه في هذا الإطار تم عقد لقاءات مكثفة بين الحزبين في محاولة للتوصل إلى اتفاق وسط بينهما.
وأرفقت القناة تغريدة للنائبة في الكنيست، تمار زاندبرغ، من حزب "ميرتس"، والتي دعت فيها حزب "أزرق أبيض" إلى دعم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، الذي ستقدمه المعارضة إلى الكنيست، الإثنين، بهدف تنحية نتنياهو، ومنع إجراء جولة رابعة من الانتخابات.
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