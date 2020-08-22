اليونيسف تدعم اليمن بأكثر من 82 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية

وأبلغ مصدر في مطار صنعاء الدولي وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة شحن من نوع (بوينغ 747) أفرغت أكثر من 82 طنا من المستلزمات الطبية والصحية والوقائية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
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والشحنة هي الثالثة خلال ثلاثة أيام، حيث استقبل مطار صنعاء، الجمعة، 11 طناً من المستلزمات الطبية والعلاجية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، سبقتها شحنة مماثلة، الخميس، تشمل أكثر من 15 طناً مقدمة من المنظمة الأممية ذاتها.
وأعلنت الصحة اليمنية، الجمعة، ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إلى 1906 حالات منها 542 وفاة و1058 تعافي، بعد تسجيل 7 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة.
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