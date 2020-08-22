شكرا لقرائتكم خبر عن صور أولية لاستهداف رتل للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة غرب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة العربية الحدث، فيديو يظهر صوراً أولية لاستهداف رتل للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة على الطريق السريع في الغزالية غرب العاصمة العراقية بغداد. وفى وقت سابق انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في منطقة الغزالية غربي العراقية بغداد. ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، في نبأ عاجل دون التطرق للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد. Advertisements

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