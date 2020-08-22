شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو هدم المحتجين العراقيين لمنزل مسئول ميليشيات حزب الله فى الناصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محتجون عراقيون بالتظاهر أمام منزل مسئول مليشيات حزب الله العراقى فى مدينة الناصرية ورددوا الهتافات التى تطالب المليشيات بالتوقف عن عمليات الاغتيالات للشباب النشطاء، وعرضت قناة العربية فيديو للمحتجين وهم يقومون بهدم منزل مسؤول ميليشيا حزب الله العراقي في الناصرية والجرافات تدخل على المنزل لتهدمه في اطار الاحتجاجات العراقية.

كما قام محتجون غاضبون فى محافظة ذى قار العراقية، بهدم عدد من المقار العائدة لأحزاب عراقية، صباح اليوم السبت، مستخدمين الآليات الجرافة، حيث أقدم المحتجين على تهديم مجموعة المقار الحزبية فى المحافظة، احتجاجاً على سوء الخدمات وعمليات اغتيال النشطاء، وتعرضت مقار الحزب الشيوعى وحركة عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وحزب الدعوة وتيار الحكمة تعرضت للتهديم.



هدم منزل مسئول شيعي فى العراق

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للمحتجين وهم يقفون أمام أحد الأحزاب في محافظة ذي ثار بعد اشتعالها ثم قاموا بهدم بعضها بالجرافات ووضع العالم العراقي عليها احتجاجا على سوء الخدمات في العراق.

وكان قد تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الجمعة، فيديو وصورا ترصد اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة ذي قار جنوبي العراق.

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وأشار رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن العبوة انفجرت على إحدى خيام المعتصمين وتسببت بجرح ثلاثة منهم، ولم تعلن الحكومة العراقية أو السلطات المحلية عن تفاصيل الحادث، فيما بثت قناة الرافدين، صور أولية للانفجار الذي استهدف المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.

لكن حساب منسوب لـ خلية الإعلام الأمني العراقي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار إلى انفجار عبوة ناسفة كانت بداخل دراجة نارية خلف أحد الخيم في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، مما أدى الى جرح إثنين من المواطنين بجروح خفيفة.

على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية إن محتجين في مدينة البصرة بجنوب العراق أضرموا النار في مكتب مجلس النواب أمس الجمعة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم، بحسب رويترز.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاثة هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية. وفتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.