شكرا لقرائتكم خبر عن 41 ألفًا و68 مصابًا و1424 حالة وفاة بفيروس كورونا فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 41 ألفا و68 مصابا، و1424 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 401 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 28 ألفًا و874 حالة.

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وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 49 مريضًا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب "كورونا" ليصبح من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 19 ولاية أخرى.