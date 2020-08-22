شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى ينفذ ضربة جوية ضد داعش شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، تنفيذ التحالف الدولى ضربة جوية ضد تنظيم "داعش" شمال العاصمة بغداد. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إنه بناء على معلومات استخبارية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد وتم قتل جميع الإرهابيين ولم يذكر البيان عدد القتلى.

وفى وقت سابق، انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في منطقة الغزالية غربي العراقية بغداد، وذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، في نبأ عاجل دون التطرق للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.