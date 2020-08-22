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شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة تظهر حالة الدمار فى مرفأ بيروت ومحيطه بعد الانفجار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو جديدة مرفأ بيروت ومحطيه بعد تعرضهما للانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت يوم 4 أغسطس الجاري، وعرضت صحيفة الإندبندنت البريطانية فيديو لقطات جوية لمرفأ بيروت ومحيطه المدمرين بعد الانفجار، وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح متوسطة وخطرة، وظهرت البنايات وهي مهترئة بينما كان المرفأ مدمر تماما من اثار الانفجار.
وكانت قد وشهدت بيروت الثلاثاء 4 اغسطس، انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.
لقطات جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار
وشكل الانفجار مشهدا مخيفا لم تشهده لبنان من قبل حتى فى الاعتداءات السابقة، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولا إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه فى قبرص المواجهة للبنان على بعد 240كم، افترش الإسفلت بالضحايا، وسقط عشرات الضحايا وألاف الجرحى، وهى أرقام مرشحة للزيادة الأيام المقبلة.
وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.
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