شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة استهدفت رتلا لقوات التحالف الدولي في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في منطقة الغزالية غربي العراقية بغداد. ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، في نبأ عاجل دون التطرق للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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