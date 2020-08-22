شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع لوزراء الخارجية الشهر المقبل برئاسة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، اليوم السبت ، إن الجامعة ستعقد اجتماعا عاديا في التاسع من شهر سبتمبر القادم على المستوى الوزاري برئاسة دولة فلسطين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن أبو الغيط ، قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما أن "الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في التاسع من سبتمبر سيكون برئاسة دولة فلسطين".

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وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، "إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو اليها وتسعي لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء" ، مضيفا أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الايام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرةالسلام العربية المعتمدة في 2020، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربياً، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الاسرائيلي".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس ، شكر أبو الغيط خلال الاتصال الهاتفي بينهما "على جهوده لتحقيق الإجماع العربي".