شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: سماع دوى صافرات إنذار فى مستوطنات محيط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مراسل قناة العربية، فى خبر عاجل، بسماع دوى صافرات الإنذار فى مستوطنات محيط غزة. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاى ادرعى قال عبر تويتر: "قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل مواقع عسكرية فى جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضى الإسرائيلية الليلة الماضية"، بحسب "سبوتنيك".

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر "القبة الحديدية" على حدود قطاع غزة. وأفادت القناة العبرية الـ"20" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى عزز من نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" على حدود قطاع غزة، تحسبا لأى مواجهة محتملة مع الفلسطينيين فى غزة ضد الاحتلال.