شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة استهداف مجموعة إرهابية في العراق ومقتل جميع عناصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فيديو يظهر لحظة استهداف مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية فى تغريدة بحسابه الرسمى على تويتر، قبل قليل: "بناءً على معلومات استخبارية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية على مجموعة إرهابية فى أحد بساتين الطارمية شمال العاصمة بغداد وتم قتل جميع الارهابيين.

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وعلى صعيد آخر، ازدادت وتيرة الاحتجاجات فى مدينة الناصرية، جنوبى العراق، اليوم السبت، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب فى المدينة، إلى جانب احتجاجات عنيفة أخرى في مدينة البصرة، ووفق "سكاي نيوز عربية": فقد بلغت الاحتجاجات فى مدينة الناصرية، مركز محافظة ذى قار العراقية، حد هدم مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات.

وقام المحتجون بهدم مقار ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق فى ذى قا، وكان المحتجون فى الناصرية قد أحرقوا فى وقت سابق مقار تابعة للأحزاب، كما هزّ انفجار ساحة الحبوبى، وسط المدينة؛ مما تسبب بإصابة 11 شخصًا.