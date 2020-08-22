شكرا لقرائتكم خبر عن 18 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا فى زليتن الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن الليبية، اليوم السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلدية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة وحالتى شفاء، وذكرت اللجنة - في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية - أن المختبر المرجعي زليتن حلل عدد 68 مسحة أنفية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد ليتضح إيجابية 18 عينة بالبلدية إضافة إلى عينة موجبة من خارج البلدية، وتسجيل حالتي شفاء وثلاث حالات وفاة. وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد داخل نطاق زليتن إلى 685 حالة بينها 582 حالة نشطة، و13 حالة وفا، فيما تعافي 77 شخصًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.



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