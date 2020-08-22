شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع بين بغداد والغزالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية، فى خبر عاجل، بانفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع بين العاصمة العراقية بغداد والغزالية. فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء انفجار العبوة الناسفة.

يذكر أن هذا الطريق السريع يشهد بين الحين والآخر العديد من انفجارات العبوات الناسفة، دون وقوع أى خسائر، وذلك بحسب وسائل إعلام عراقية.