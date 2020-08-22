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انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع بين بغداد والغزالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية، فى خبر عاجل، بانفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع بين العاصمة العراقية بغداد والغزالية. فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء انفجار العبوة الناسفة. 

يذكر أن هذا الطريق السريع يشهد بين الحين والآخر العديد من انفجارات العبوات الناسفة، دون وقوع أى خسائر، وذلك بحسب وسائل إعلام عراقية. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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