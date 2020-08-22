شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الحريرى فى بيروت: 24 حالة حرجة بفيروس كورونا ولا حالات شفاء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفى رفيق الحريرى الجامعى فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى تقريره اليومى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا "Covid- 19"، الذى يوضح بالأرقام الحالات الموجودة فى مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التى أجريت داخل مختبراته خلال آخر 24 ساعة بلغ 717 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 75 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التى نقلت إلى خلال ال24 ساعة المنصرمة 16 حالة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن عدم تسجيل أى حالة شفاء فيه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبالتالى استقرار عدد المتعافين داخله منذ البداية حتى تاريخه على 343، وكذلك عدم تسجيل أى حالة وفاة جديدة، ذكر أن عدد الحالات الحرجة داخله هو 24 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 11 ألفا و580 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت).

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وأشارت الوزارة- فى بيان لها- إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 116 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7 آلاف و600 فحص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.