شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: قوات التحالف ستسلم معسكر التاجي والمعدات للقوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصدر حكومي عراقى، قوله إن قوات التحالف الدولى ستسلم معسكر التاجي والمعدات للقوات العراقية.
وقبلها نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر تأكيدها، أن القوات الأمريكية وقوات التحالف تنسحب غدًا من قاعدة التاجى.
وفى وقت سابق تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم، فيديو وصورا ترصد اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة ذي قار جنوبي العراق.
وأشار رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن العبوة انفجرت على إحدى خيام المعتصمين وتسببت بجرح ثلاثة منهم، ولم تعلن الحكومة العراقية أو السلطات المحلية عن تفاصيل الحادث، فيما بثت قناة الرافدين، صور أولية للانفجار الذي استهدف المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: قوات التحالف ستسلم معسكر التاجي والمعدات للقوات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.