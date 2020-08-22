شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتهم إيران رسميا بتحويل مسار المياه والتسبب فى خفض منسوب أنهار عراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن العراق يتهم إيران رسميا بتحويل مسار المياه ما أدى لخفض منسوب أنهار عراقية، فيما قالت وزارة الموارد العراقية إن بلاده تتهم إيران بتحويل المياه إلى بحيراتها.

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وقبلها أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، أن إيران خفضت واردات نهرى سيروان والزاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، وأضافت وزارة الموارد المائية العراقية، أن خفض إيران نهرى سيروان والزاب سيسبب أضرارا كبيرة.

ومن ناحية أخرى، ازدادت وتيرة الاحتجاجات فى مدينة الناصرية جنوب العراق، اليوم السبت، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب فى المدينة، إلى جانب احتجاجات عنيفة أخرى بمدينة البصرة، ووفق "سكاى نيوز عربية" فقد بلغت الاحتجاجات فى مدينة الناصرية مركز محافظة ذى قار العراقية، حد هدم مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات.