اليمن.. جماعة الحوثي تعلن مقتل مصور بفضائية تابعة لها

اليمن / الخليج 365
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، مقتل مصور يعمل في قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في محافظة إب (وسط)، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن "المصور أصيل الشرعي، قتل دفاعا عن الوطن وأمنه واستقلاله"، دون ذكر أي تفاصيل حول ظروف مقتله أو تاريخه.
وأشار البيان، أن الشرعي كان يعمل مصورا بمكتب قناة "المسيرة" في إب، وشارك منذ بداية عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين، في تغطية الفعاليات والأنشطة المناهضة لـ"العدوان الغاشم".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، مقتل 38 صحفيا في البلاد منذ عام 2014.
وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.
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