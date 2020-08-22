اليمن.. الحوثيون يختطفون 13 شخصا في البيضاء

محمد السامعي / الخليج 365

اختطف مسلحون من جماعة "الحوثي" باليمن، السبت، 13 شخصا في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن مصدر محلي (لم تسمه)، قوله إن "مليشيا الحوثي اختطفت 13 شخصا من أبناء قرية شرياف بمديرية القريشية في محافظة البيضاء، واقتادتهم إلى مكان مجهول".

وأوضح أن "الحوثيين كثفوا خلال الأشهر الأخيرة من استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أبناء قرية شرياف والقرى المجاورة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال"، لم يحدد عددهم.

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ولم يذكر المصدر السبب وراء حادثة الاختطاف، فيما لم يصدر تعقيب عن الجماعة حتى الساعة 17:00 ت.غ.

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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