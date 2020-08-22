العراق.. تحالف سُني يطالب الكاظمي بضمان عودة النازحين

علي جواد/ الخليج 365

طالب تحالف القوى العراقية (سُني)، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بضمان العودة الآمنة للنازحين وإعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان للتحالف (يضم 40 عضوًا من إجمالي 329) ويتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ودعا البيان "الكاظمي والمنظمة الأممية بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في تعزيز الإجراءات والإيفاء بالوعود في ضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين".

كما أشار البيان إلى ضرورة "اتخاذ اجراءات عملية لإعادة النازحين، وتنفيذ برامج فاعلة لإعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة، تنفيذ برامج دعم الاستقرار والاندماج المجتمعي، وضمان التعويض العادل للمتضررين من ضحايا الارهاب".

ومنتصف أغسطس/آب الجاري، أعلنت السلطات العراقية، في بيان، أن 59 ألف عائلة نازحة لا تزال في المخيمات المنتشرة في البلاد، وأن عودتهم مرهونة بتوفر الامكانيات المالية.

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وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية، في تصريح آنذاك، إن "450 ألف عائلة نازحة عادت إلى مناطقها منذ بدء عمليات التحرير عام 2017".

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم منها يقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

واضطر ملايين العراقيين للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي "داعش" على مناطق البلاد المختلفة، حسب وزارة الهجرة العراقية.



واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة "داعش" في 10 تموز/يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية عام 2017 طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.