مسؤول عسكري يمني: اتفاق لإنهاء تمرد تدعمه الإمارات بتعز

عزيز الأحمدي / الخليج 365

أعلن مسوؤل عسكري يمني، السبت، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء تمرد في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

والجمعة، أعلن الجيش اليمني بتعز، في بيان، إطلاق حملة أمنية لملاحقة متمردين تدعمهم الإمارات، رفضوا تسليم مقر عسكري لقائد عينه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأوضح المسؤول العسكري، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "وساطات (لم يحدد طبيعتها) أفضت لإقناع المتمردين بتسليم مقر اللواء 35 بتعز مدرع لقائده الجديد".

وأوضح أن المتمردين "التزموا بتنفيذ قرار الرئيس هادي، وتمكين قائد اللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشمساني، من مزاولة مهامه من داخل مقر قيادة اللواء بمنطقة العين، جنوبي تعز، والعمل تحت قيادته".

وأضاف أن "تسليم مقر اللواء للشمساني سيتم خلال الساعات القادمة"، دون تفاصيل أكثر.

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والجمعة، سيطرت الحملة الأمنية على نقاط ومواقع عسكرية للمتمردين في مدينة النشمة جنوبي تعز، وفرضت حصارا عليهم بمنطقة العين المحاذية لها، التي تضم مقر اللواء 35 مدرع.

وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، عين الرئيس هادي، الشمساني، قائدا للواء "35 مدرع" بالجيش، خلفا لقائده السابق عدنان الحمادي، المقرب من الإمارات، الذي اغتيل في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ومنذ صدور القرار، يقود عسكريون تدعمهم الإمارات تمردا بمحافظة تعز، ويرفضون تسليم مواقع عسكرية للقائد الجديد، وفق مصدر عسكري للأناضول.

ويتهم عسكريون يمنيون الإمارات بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب تعز في يد قوات موالية لها، على غرار ما فعلته غربا بتمكين قوات طارق صالح من مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز).

ويعاني اليمن للعام السادس، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

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