طائرة مساعدات تركية تصل الخرطوم

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

وصلت مطار الخرطوم، السبت، طائرة تركية تحمل مساعدات طبية، لدعم السودان في جهود مكافحة فيروس كورونا.

وشملت المساعدات التركية "50 جهاز تنفس اصطناعي، و150 ألف كمامة، و50 ألف معطف واقٍ"، وفق مراسل الخليج 365.

وقال سفير تركيا لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، إن السودان من أكثر الدول التي استفادت من المساعدات الإنسانية التركية.

وأوضح أن "الهلال الأحمر التركي، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، قدما من قبل أقنعة وإمدادات طبية، لمكافحة كورونا في السودان".

وأضاف السفير التركي: "لن نبقى أبدا صامتين أو أنانيين تجاه أي مأساة إنسانية، سواء في إفريقيا، أو أي مكان في العالم، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على كرم وعظمة أمتنا الحبيبة وموثوقية دولتنا".

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وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدت طبية لمكافحة كورونا إلى 7 منظمات دولية و142 دولة.

واختتم قائلا: ""علاقة تركيا مع السودان مبنية على أساس الأخوة (..) وقفنا إلى جانب إخواننا السودانيين ولا نزال نقف معهم إلى اليوم".

وإجمالا سجل السودان 12 ألفا و623 إصابة بكورونا، بينها 812 وفاة، و6 آلاف و476 حالة تعاف.

وشهدت العلاقات بين أنقرة والخرطوم، تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.



كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.