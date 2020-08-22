تركيا.. مروحية إسعاف تنقل شابا سوريا تعرض لصدمة كهربائية

قرقلر إيلي / الخليج 365

خصصت السلطات التركية مروحية إسعاف لنقل شاب يحمل الجنسية السورية إلى ولاية إسطنبول، إثر تعرضه لصدمة كهربائية بولاية قرقلر إيلي.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365، فإن الشاب السوري حسين مسلم (15 عاما)، تعرض لصدمة كهربائية بعد صعوده إلى سطح عربة قطار لالتقاط صورة شخصية "سيلفي" في بلدة "آلبولّو"، التابعة لقرقلر إيلي.

ونقل فريق طبي الشاب السوري إلى مستشفى "لولابورغاز" الحكومة بالولاية، وكان قد أصيب بحروق في جسده نتيجة الصدمة الكهربائية.

وعقب إجراء الإسعافات الأولية، قرر الأطباء نقل مسلم، إلى مستشفى يتمتع بإمكانات أفضل، وعلى إثر ذلك طلب المسؤولون تخصيص مروحية إسعاف، ليتم نقله بها إلى إسطنبول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.