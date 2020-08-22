خبير طاقة أردني: لو كنت تركيا لجعلت يوم اكتشاف الغاز عيدا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

توقع الخبير الأردني في مجال الطاقة مبارك الطهراوي، أن يساهم كشف الغاز الضخم الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيادة قوة بلاده، مضيفا أنه لو كان مسؤولا تركيًا لجعل يوم إعلان هذا الكشف عيدا.

وقال الطهراوي، للأناضول: "الكمية المعلن عنها في كشف الغاز التركي ليست قليلة، بل مرعبة لدول أخرى، وبالتالي ستزداد تركيا قوة به، وستدخل نادي العظماء في جميع المجالات من أوسع أبوابه".

وأضاف: "هذا الاكتشاف، الذي يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا، يعني أن تركيا باتت تمتلك كل المقومات، وهي الآن ليست بحاجة لأحد، ولو كنت مسؤولا تركيا لجعلت يوم الإعلان عن هذا الكشف عيدا".

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وتوقع الخبير الأردني، ألا يكون هذا الاكتشاف الأخير لتركيا في مجال الطاقة، قائلا: "القادم سيكون أكبر من ذلك بكثير".

والجمعة، زف الرئيس أردوغان لشعبه بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد.

وقدر وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.