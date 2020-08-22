السعودية.. عودة موظفي القطاع الحكومي لمقار العمل 30 أغسطس

الرياض / الخليج 365

أعلنت السعودية، السبت، عودة موظفي القطاع الحكومي إلى مقار العمل أواخر الشهر الجاري، في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، "تقرر عودة كافة موظفي القطاع العام (الحكومي) إلى مقرات العمل بدءا من الأحد المقبل 30 أغسطس/ آب الجاري".

ونص القرار على "ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25 بالمئة من إجمالي الموظفين، على أن تمكّن الجهة مَن يعملون عن بُعد من أداء مهامهم".

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كما تقرر أيضا: "استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد"، بحسب المصدر ذاته.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة تعليق الحضور بمقرات العمل الحكومي، في إطار التدابير الاحترازية من كورونا.

وإجمالا، سجلت السعودية 306 آلاف و370 إصابة بالفيروس، بينها 3 آلاف و619 وفاة، و278 ألفا و441 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.