اليمن.. 80 طنا من المساعدات الطبية الأممية تصل صنعاء

اليمن / الخليج 365

وصلت طائرة شحن أممية محملة بأكثر من 80 طنا من المساعدات الطبية، السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي، للأناضول، بوصول "طائرة على متنها أكثر من 80 طنا من المساعدات الطبية".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "المساعدات مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)"، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.

Advertisements

والأربعاء، حذرت الأمم المتحدة في بيان، من أنه سيتم قطع 50 بالمئة من خدمات المياه والصرف الصحي باليمن خلال أسابيع، في حال عدم الحصول على تمويل عاجل.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.