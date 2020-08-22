مهرجان للفروسية بطرابلس احتفالا بإعلان وقف إطلاق النار.. فيديو

ووفقا لموقع "أفريقيا نيوز" لم يستطع الليبيون إخفاء حماستهم بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث جاء فرسان الخيول مع عائلاتهم من جميع أنحاء البلاد.

وقال الفارس هاني عبد الله رحومة: "إن شاء الله، نتمنى أن يكون كل شيء أفضل بعد هذه الفترة الطويلة، وبارك الله في الناس. رغم مخاوفهم جاءوا من جميع أنحاء ليبيا. أتمنى أن تكون البلاد أفضل وتستضيف المزيد والمزيد من الاحتفالات"، بحسب ما ذكرت وكالة "FRANCE 24" الفرنسية.

وأعلنت الإدارات المتنازعة في ليبيا بشكل منفصل يوم الجمعة أنها ستوقف جميع الأعمال العدائية وستجري انتخابات على مستوى البلاد، وهو ما أشادت به الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية.