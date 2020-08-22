"أنصار الله" تتوعد التحالف الداعم للحكومة اليمنية بـ "الوجع الكبير"

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القاهرة– سبوتنيك. وقال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" بصنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "جاهزون للانتقال إلى مرحلة الوجع الكبير بكل كفاءة واقتدار".

وأضاف خلال زيارته مواقع عسكرية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية: "نحن الآن في المرحلة الرابعة من عمليات توازن الردع الاستراتيجية، وكلما صعد العدوان كانت خياراتنا كثيرة وجهوزيتنا عالية في ردعه".

كما أكد اللواء العاطفي، أن قوات صنعاء "في مرحلة متطورة من مراحل الجهوزية المواكبة للتقنيات الحديثة القادرة على مواجهة تكنولوجيا العدوان وإفقادها تأثيراتها على قواتنا على المدى القريب والبعيد".

وتوعد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ بصنعاء، بخيارات ترغم التحالف على إنهاء عملياته، قائلا: "دول تحالف العدوان هي من بدأت حربها على بلادنا، وإذا استمرت فنحن من سيتحكم بنهاية هذه الحرب".

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وتتواصل، منذ نحو ست سنوات، معارك عنيفة بين القوات اليمنية المشتركة المشكلة من الجيش التابع للحكومة الشرعية وقوات مقاومة شعبية بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مختلف أنحاء البلاد، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المدفعي المتبادل، والهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بمقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين وأيضا العسكريين من طرفي الصراع.

وبات اليمن، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.