الكويت... حجز منزلى 7 أيام لمعلمى تونس قبل بدء العمل

تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات وزارة التربية التي دعت معلميها المسافرين إلى ضرورة العودة قبل بدء العام الدراسي. وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وعاد إلى الكويت بالفعل عدد من معلمي وزارة التربية قادمين من تونس وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق في الأول من سبتمبر المقبل للهيئات التعليمية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 79957.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.