شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. جراحة تنقذ مريضاً من «سيلان نخاعي» استمر 7 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكن أطباء فريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من العمر، من سيلان للسائل النخاعي من جهة الأنف اليسرى، بعد معاناة استمرت لمدة سبعة أعوام.

وأوضح الفريق الطبي المعالج أنه بعد أن أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمريض ، وتبين وجود ثقبين في عظام قاع الجمجمة مع هبوط للدماغ والسحايا، الثقبين في مناطق مختلفة جانبية وعميقة، الأول فوق العين والثاني في الامتداد والتجويف الجانبي للجيب الأنفي الوتدي العميق، ويحتاج التدخل الجراحي إلى تقنية عالية ودقة في العمل لتفادي حصول أي مضاعفات في أحد الثقبين.

وأكد الفريق المعالج أن الفحوصات كشفت أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة، ولم يتعرض لحوادث، ولم يخضع لعمليات مسبقاً في الأنف أو الجيوب الأنفية ، وعليه أُخضع المريض لعملية جراحية تم من خلالها الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية من الأنف ومواد طبية صناعية أخرى، وبفضل الله نجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي تعتبر من العمليات المعقدة، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.