شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تطلق الإصدار الثاني من الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة العدل إطلاق الإصدار الثاني من “الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني” بعد إجراء عدد من التعديلات المبنية على التقييم المستمر للخدمة واستطلاع آراء ومقترحات المستفيدين والمتخصصين لاسيما المحامين من خلال الهيئة السعودية للمحامين. ونشرت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رابط بتفاصيل الإصدار الثاني من الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني.

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