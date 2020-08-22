تعرف على فوائد شرب عصير البابايا على الفطور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأ عدد كبير من الناس يشعرون بالقلق حول مراقبة وزنهم خاصة بالنسبة لعشاق اللياقة البدنية، بسبب القيود المفروضة على الحركة إلى صالات التدريب ومراكز اللياقة البدنية.



وينصح الخبراء، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز" بضرورة تناول فاكهة "البابايا" على الإفطار، لضمان القضاء على الدهون بصورة نهائية من جسم الإنسان.

ويؤكد الخبراء أن وجبة الإفطار هي أهم وجبات اليوم، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، لذلك إضافة البابايا سيكون له أثر بالغ في إنقاص الوزن.

وجاءت أبرز فوائد البابايا على الإفطار على النحو التالي:

1- سهل ومستدام:

نظرًا لأن عصير البابايا سهل التحضير، ولا يستغرق سوى دقائق قليلة، فهو يجعله فكرة وجبة سهلة ومستدامة.

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يمكنك إعداد هذا العصير لتناوله في الإفطار حتى عندما تتأخر عن المكتب، أو في الوقت الذي تستعد فيه لاجتماع افتراضي وأنت تعمل من المنزل.

2- صحي:

يحتوي عصير البابايا على جميع المكونات لوصفة صحية.

حرفيًا. عصير البابايا وجبة صحية توفر لك جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين والفيتامينات وغيرها، التي يجب تناولها في وقت مبكر من اليوم.

كما أن العصير مثالي على مقياس الكربوهيدرات لتوفير الطاقة، ولكن لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

3- الإشباع:

يضمن محتوى البروتين والألياف في العصير أنك ممتلئ ولا تشعر بالجوع حتى وقت الغداء.

هذا يساعد في كبح شهيتك من خلال الأكل الصحي، ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، الذي قد يؤدي إلى زيادة الوزن.