إصابة عدد من مسلحي قسد بهجوم شنه مجهولون بريف ديرالزور شرق سوريا

وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، أن عدداً من مسلحي ميليشيا "قسد" أصيبوا جراء هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على حاجز "الطاحونة" التابع لهم في بلدة حوايج التي تشهد احتجاجات متواصلة يومية ضد تواجد تلك الميليشيا وقوات الجيش الأمريكي في المنطقة.
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
ولفتت الوكالة إلى تعرض إحدى نقاط ما يسمى "الدفاع الذاتي" التابعة لميليشيا "قسد" لهجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل مجهولين في قرية جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي.
وأقدمت مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" أمس على مداهمة بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة كما قتل أحد عناصر ميليشيا “قسد” بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي الشرقي.
ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا "قسد" التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.
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