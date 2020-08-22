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"اهتماما بإرث المملكة التاريخي".. توجيه من محمد بن سلمان

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وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، يأتي توجيه حرصا على الهجن العريقة وملاكها، واهتماما منه بتطوير هذه التاريخية، التي تعد جزءا مهما من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ. ‏‎

© REUTERS / SPUTNIK

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، باسمه وباسم كافة الرياضيين وملاك الهجن "خالص الشكر والتقدير لولي العهد، على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعد امتدادا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة".

وأكد ابن تركي أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من ولي العهد، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير.

وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية السعودية وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

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