"اهتماما بإرث المملكة التاريخي".. توجيه من محمد بن سلمان

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، يأتي توجيه ابن سلمان حرصا على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتماما منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءا مهما من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.
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وأكد ابن تركي أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من ولي العهد، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير.
وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية السعودية وكأس الاتحاد السعودي للهجن.
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