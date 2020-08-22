السعودية تعلن عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل في 30 أغسطس

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد سليمان الراجحي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "يوم الأحد 11 من محرم 1442هـ عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل".

وأكد الوزير السعودي، على ضرروة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية؛ قائلاً "لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها".

وكانت السعودية قد وضعت خطة للعودة التدريجية للموظفين والأنشطة الاقتصادية، في ظل الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجل 1184 إصابة جديدة بكورونا و39 حالة وفاة.