القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عدة في الضالع بمعارك مع الحوثيين

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القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المشتركة "نفذت عملية هجومية واسعة بإسناد جوي من طيران التحالف العربي في السلسلة الجبلية الشمالية الغربية بمنطقة مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع".

وأضاف أن القوات المهاجمة تمكنت من السيطرة على قريتي الزيلة والقهرة وسون وموقعي الخزان والسبعة شمال وغرب مريس، وأكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين خلال المعارك التي لا تزال مستمرة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.