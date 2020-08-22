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وأضاف أن القوات المهاجمة تمكنت من السيطرة على قريتي الزيلة والقهرة وسون وموقعي الخزان والسبعة شمال وغرب مريس، وأكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين خلال المعارك التي لا تزال مستمرة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عدة في الضالع بمعارك مع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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