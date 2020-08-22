يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
ايلاف من الرياض: أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أحمد الراجحي، في بيان صدر هذا اليوم لجميع الجهات الحكومية، عودة جميع موظفي القطاع العام لمقرات العمل في النطاق الأخضر، ابتداءً من يوم الأحد 30 أغسطس الحالي.
وأشار الراجحي، في التعميم، إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية مخول بتحديد من يمكنهم العمل عن بعد على ألا تتجاوز من يعملون عن بعد 25 في المائة.
ولفت الوزير إلى استمرارية العمل بالدوام المرن، ومنع استخدام البصمة في إثبات الحضور والانصراف، إضافة إلى عدم تمكين الموظفين الأكثر عرضة للتعرض للمرض من الحضور لمقرات العمل.
وشدد التعميم على مراعاة البروتوكولات المتبعة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تمكين الموظفين الذين يعملون عن بعد من ممارسة مهام عملهم.
عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة
تبدأ غداً الأحد عودة المعلمين والمعلمات لللعمل عن بعد قبل عودة الطلاب بأسبوع كامل وكانت وزارة التعليم قد أوصت باستمرار الدراسة والتدريس عن بعد لمدة سبع أسابيع ، على أن تتم تقييم المرحلة بعد ذلك وكان وزير الصحة توفيق الربيعة صرح لقناة العربية بأنه ستستمر الدراسة عن بعد مالم يوجد لقاح لفيروس كورونا .
وكانت الحكومة السعودية قررت تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة من تاريخ 9 مارس 2020 ضمن الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر عودة موظفي القطاع الحكومي في السعودية 30 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.