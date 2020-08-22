عودة موظفي القطاع الحكومي في السعودية 30 أغسطس

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ايلاف من الرياض: أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أحمد الراجحي، في بيان صدر هذا اليوم لجميع الجهات الحكومية، عودة جميع موظفي القطاع العام لمقرات العمل في النطاق الأخضر، ابتداءً من يوم الأحد 30 أغسطس الحالي.

وأشار الراجحي، في التعميم، إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية مخول بتحديد من يمكنهم العمل عن بعد على ألا تتجاوز من يعملون عن بعد 25 في المائة.

ولفت الوزير إلى استمرارية العمل بالدوام المرن، ومنع استخدام البصمة في إثبات الحضور والانصراف، إضافة إلى عدم تمكين الموظفين الأكثر عرضة للتعرض للمرض من الحضور لمقرات العمل.

وشدد التعميم على مراعاة البروتوكولات المتبعة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تمكين الموظفين الذين يعملون عن بعد من ممارسة مهام عملهم.

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عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة

تبدأ غداً الأحد عودة المعلمين والمعلمات لللعمل عن بعد قبل عودة الطلاب بأسبوع كامل وكانت وزارة التعليم قد أوصت باستمرار الدراسة والتدريس عن بعد لمدة سبع أسابيع ، على أن تتم تقييم المرحلة بعد ذلك وكان وزير الصحة توفيق الربيعة صرح لقناة العربية بأنه ستستمر الدراسة عن بعد مالم يوجد لقاح لفيروس كورونا .

وكانت الحكومة السعودية قررت تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة من تاريخ 9 مارس 2020 ضمن الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا

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