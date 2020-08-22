محافظ البصرة: ندعم التظاهر السلمى ومستمرون بالتحقيق فى جرائم الاغتيال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محافظ البصرة أسعد العيدانى، اليوم السبت، دعمه للتظاهرات السلمية واستمرار التحقيق في جرائم الاغتيال للوصول للجناة، وقال العيداني، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز"، عقب اجتماع مع أعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيّين في المحافظة، إننا ندين ونستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجراميّة في المحافظة، ولن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهائها"، منوهاً بأنه رغم انشغال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ بسفره الأخير إلى الولايات المتحدة إلا إنه أولى اهتماماً خاصاً لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به. وشدد على أن عمليات التحقيق بجرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج، مشيرا إلى أن هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة، ولابد من تفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلميّة والقوات الأمنيّة، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين.



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