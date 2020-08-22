شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البصرة يؤكد استمرار التحقيق في اغتيال النشطاء بمتابعة من رئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محافظ البصرة العراقية، أسعد العيداني، اليوم السبت، دعمه للتظاهرات السلمية، مؤكدا استمرار التحقيق في جرائم اغتيال النشطاء بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح محافظ البصرة العراقية: الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجرامية في المحافظة، ولن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً، ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهائها، وقد أرسل الكاظمي لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به لمتابعة أحداث المحافظة".

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ولفت ، أسعد العيداني، إلى أن عمليات التحقيق بجرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء، وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج، كما أن هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظ، مؤكدا وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي همها تحفيز الشباب على حرق البصرة وتحويلها الى مدينة غير آمنة لمآرب سياسية.