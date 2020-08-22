شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار عقيلة صالح: هناك تنسيق كامل بين البرلمان الليبى والجيش بشأن وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ، اليوم السبت، إن هناك تنسيقا كاملا بين البرلمان الليبي والجيش (بقيادة حفتر) بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال المريمي - في حديث خاص لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن ثوابت البرلمان الليبي في أي مفاوضات تتلخص في عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس) ، وأن تكون هناك حكومة ليبية مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسي، كذلك خروج المليشيات التركية من ليبيا والمرتزقة الذين تم جلبهم بشكل كامل من الأراضي الليبية، على أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. ونوه المريمي بأن مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية الأولى لأي مفاوضات في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية، خاصة البنك المركزي، وتلبية متطلبات المواطن الليبي في الغذاء والدواء والكهرباء، مشيرا إلى أن وثيقة القاهرة لا تختلف بالمجمل عن مخرجات مؤتمر برلين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار عقيلة صالح: هناك تنسيق كامل بين البرلمان الليبى والجيش بشأن وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.