الاتحاد الأفريقى يطالب الأطراف الليبية باحترام إعلان وقف إطلاق النار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم السبت، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، مطالبا الأطراف الليبية باحترامه، وأشاد فكي في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية بجهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب، معتبرا أن إعلان وقف القتال سيسهل مبادرات الحوار واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم المتحدة بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين كما سيساعد على تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في 30 يناير 2020 في الكونغو برازافيل.

وتعهدت مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من أزمته، داعية المجتمع الدولي لدعم الاتفاق والسلم في هذا البلد.

وكان مجلس النواب، دعا إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك المليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط".

وأعرب فكي عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقفا للنار في كامل الأراضي الليبية قائلا إن "وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح".