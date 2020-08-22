شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يطالب بترجمة إعلان وقف النار فى ليبيا بـ "خطوات ملموسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي ، طالب بترجمة إعلان وقف النار في ليبيا بـ "خطوات ملموسة مشيراالى إن الحل في ليبيا يتطلب مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب واستئناف المفاوضات في إطار عملية تديرها الأمم المتحدة ، مضيفا أن الإعلان يعطي أملا جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة ووقف أي تدخل أجنبي في ليبيا.

وفى وقت سابق قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ، اليوم السبت، إن هناك تنسيقا كاملا بين البرلمان الليبي والجيش (بقيادة حفتر) بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال المريمي ، إن ثوابت البرلمان الليبي في أي مفاوضات تتلخص في عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس) ، وأن تكون هناك حكومة ليبية مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسي، كذلك خروج المليشيات التركية من ليبيا والمرتزقة الذين تم جلبهم بشكل كامل من الأراضي الليبية، على أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

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