شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: التعويض لمتضررى انفجار المرفأ سيكون سريعا ومنصفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى، ميشال عون، متابعته الحثيثة لعملية مسح الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، وذلك بهدف تحديد حجم الأضرار بدقة، تمهيدا لتعويض المتضررين وبدء عملية الترميم، ودعا عون المتضررين إلى "التمسك بأرضهم ومنازلهم وبهوية مدينتهم بيروت"، مشيرا إلى أن عملية تعويض المتضررين ستكون "سريعة وفعالة ومنصفة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجارى، ناجم عن تخزين كميات من نيترات الأمونيوم فى العنبر 12 في المرفأ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وجرح الآلاف، بينما قدرت السلطات المحلية الأضرار المادية في المرفأ ومحيطه بـ15 مليار دولار.
وقال مصدر قضائي لبناني أمس إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين بسبب الانفجار إلى ستة.
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