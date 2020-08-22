شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تعلن إقفال طرح أغسطس من برنامج صكوك بالريال السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم السبت، عن إقفال طرح شهر أغسطس 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودى، و أكدت وزارة المالية السعودية، أن الشريحة الأولى للإصدار تبلغ 100 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائى للشريحة 6.125 مليار ريال سعودى لصكوك تُستحق فى عام 2028.
و أضافت وزارة المالية السعودية، أن الشريحة الثانية للإصدار تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائى للشريحة 13.515 مليار ريال سعودى لصكوك تُستحق فى عام 2035، و أشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالى قدره 500 مليون ريال سعودى.
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