شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتحرر القدس بتقبيل ملالي إيران؟ سؤال يطرحه الجار الله على إسماعيل هنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، على التقارب بين حركة حماس وإيران. وكتب الجار الله عبر حسابه بموقع تويتر: "هل تحرير القدس مسيو هنيه بتقبيل ملالي إيران المتخلفين أربعين سنه يتحدثون عن القدس وخربوا لبنان والشام واليمن والعراق وقيادات فلسطين، وخربوا إيران وقتلوا أهلها وخربوا البحرين وأنقذ الله الكويت منهم، وين تحرير فلسطين وين الأموال اللي قبضتها لتحرير فلسطين".

يشار إلى أن الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، تطرق من قبل حول اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، مؤكدا أنه يطالب بالتطبيع مع إسرائيل، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا كويتي بل أنا خليجي، وأطالب بالتطبيع مع إسرائيل وأنا الكسبان، السلام مع إسرائيل لصالحنا ونحن المستفيدين".

وأضاف :"إسرائيل لا يوقف تمصلحها وتمددها في العالم العربي إلا السلام معها والكثرة تغلب الشجاعة كل الحسابات تقول الامارات هي من كسب الجولة وربح الرهان نحن أربعمائة مليون وهم عشره مليون".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتفقوا أمس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وقال الوكالة: "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".

هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وأضافت الوكالة: بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية فى الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدى إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.