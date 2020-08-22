شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. عودة جميع موظفى القطاع العام لمقرات العمل فى 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون الرسمى السعودى، عن وزارة الموارد البشرية، قولها اليوم السبت، إن موظفى القطاع العام فى المملكة، سيعودون إلى مقرات العمل فى 30 أغسطس، وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التى فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر تعميمًا بعودة كافة موظفي القطاع العام إلى أعمالهم، بدءًا من يوم الأحد، الموافق 13 محرم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ونص التعميم الوزارى على أنه لا ينبغي أن تزيد نسبة العاملين عن بعد في المؤسسات الحكومية عن 25%، وأن تتيح الجهات الحكومية للعاملين عن بعد أداء مهامهم، بحسب صحيفة الوئام.
وشدد التعميم على استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة (مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن) في العمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما أوضح القرار استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام “الحضور المرن”.
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