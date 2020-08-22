وليد.. فلسطيني "أصم" أصابته إسرائيل "ظلما" ولم تخبر عائلته

زين خليل/الخليج 365-

منذ الإثنين يرقد الرجل الستيني من سكان نابلس وحيدا في مشفى إسرائيلي بالقدس بعد إصابته برصاص الشرطة عند حاجز قلنديا العسكري

لم يزره أحد من ذويه نظرا لعدم إبلاغ السلطات الإسرائيلية لعائلته، ومنحها التصاريح اللازمة لزيارته.

يرقد الفلسطيني وليد (60 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مشفى إسرائيلي بالقدس، منذ نحو أسبوع، بعد إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية بلا ذنب اقترفه، دون أن تُبلّغ السلطات أسرته حتى الآن.

والإثنين الماضي (17 أغسطس/آب الجاري) أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار، على "وليد" (لم تكشف عن اسمه كاملا)، وهو أصم وأبكم، من سكان نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة القدس، بدعوى الاشتباه في أنه يحمل سكينا ويهم بتنفيذ عملية طعن.

وأقرت الشرطة الإسرائيلية، لاحقا أنها أطلقت النار على "وليد" عن طريق الخطأ.

ونقل "وليد" إثر الحادث إلى مستشفى شعاري تسيديك، بالقدس، وهناك أجريت له جراحة في قدمه اليمنى، ومنذ ذلك الوقت يرقد في قسم العظام، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها السبت.

والجمعة فقط، بدأ وليد في التعافي قليلا وتناول الطعام والشراب، محاولا التغلب على الألم، لكن كان لافتا أن أحداً لم يزره من عائلته حتى الآن، وفق المصدر ذاته.

بلغة الإشارة، يقول الستيني الفلسطيني لمراسل الصحيفة الإسرائيلية من على سريره بالمشفى "كنت عند الحاجز عندما أطلقوا النار علي فجأة، لا أعرف لماذا، لم أفعل شيئا".

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وتابع وليد "الحمد لله أنني ما زلت حيا ولم يقتلوني، كان يمكن أن ينهي هذا الحادث حياتي دون ذنب اقترفته، أنا لا أسمع ولا أتكلم".

وعلم مراسل الصحيفة الإسرائيلية من المشفى، أنه الشخص الوحيد الذي زار وليد منذ إصابته.

ولا يستطيع أقارب "وليد" زيارته، إلا بعد إشعارهم بشكل رسمي من قبل السلطات الإسرائيلية، ومنحهم تصاريح خاصة لدخول القدس.

وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمن وهو فلسطيني من نابلس للصحيفة معلقاً "لا أفهم كيف أن أحدا لم يزره حتى الآن، ألا يكفيهم أنهم أطلقوا عليه النار بلا ذنب؟ عليهم أن يتصلوا بأسرته على الأقل من خلال العناصر المعنية، ويسمحوا لهم بزيارته وعدم التخلي عنه، هذا استخفاف".

وعندما حاولت "يديعوت" استيضاح الأمر، ردت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن حاجز قلنديا يقع في عهدة الشرطة، وأن الأخيرة هي المعنية بإبلاغ عائلة وليد بوجوده في المشفى، فيما قالت الشرطة إن ذلك يقع خارج نقاط مسؤوليتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني من ذوي الإعاقة، للاشتباه في محاولته طعنه جنود.

وفي 25 مايو/أيار الماضي، استشهد إياد الحلاق (32 عاما)، وهو مريض بالتوحد، برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

واختفت الفيديوهات التي توثق لحظة إطلاق النار على الحلاق، وسط اتهامات من قبل أسرته ووسائل إعلام إسرائيلية للشرطة وجهات التحقيق بمحاولة التعتيم على الواقعة، وعدم تقديم الجناة للعدالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.