الصلابي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا/ الخليج 365

رجب المفكر الليبي علي الصلابي السبت، بإعلان الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق وقف إطلاق النار في البلاد.

جاء ذلك في بيان للصلابي، وهو عضو بالأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نقلته وسائل إعلام ليبية.

وقال الصلابي في البيان إن "اتفاق وقف إطلاق النار يحقق مصلحة شرعية ووطنية وخطوة نحو المصالحة الوطنية".

وأضاف أن "إعلان وقف إطلاق النار، وما يضمنه من التوافق على المبادئ المشتركة، خطوة في الطريق الصحيح".

وأردف الصلابي، أن "العودة إلى الحوار السياسي بين الفرقاء، مقدمة ضرورية لأي حوار يروم بناء الدولة المدنية".

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ودعا الجميع إلى "تغليب المصلحة العامة على الطموحات الشخصية والحزبية الضيقة، للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

كما دعا الصلابي "الأحرار الذين تصدوا للاستبداد العسكري، والدكتاتورية المدعومة من خلف الحدود، أن يكونوا على أتم الاستعداد لإحلال السلام، والمصالحة، والتصدي للمخاطر التي تحيط بليبيا".

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين لم يصدر تعقيب فوري من طرف حفتر ومليشياته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.